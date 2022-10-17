МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В воскресенье страны ОПЕК+ высказались в поддержку принятого ранее в этом месяце решения о крупном сокращении добычи. Ранее Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она принудила некоторые другие страны картеля пойти на сокращение добычи. В Бахрейне оценили мотивы решения ОПЕК+ о сокращении добычи

На прошлой неделе власти США заявили, что снижение добычи приведет к росту доходов Москвы от экспорта нефти, а также обвинили Саудовскую Аравию в политической заинтересованности. Однако Эр-Рияд в воскресенье отверг обвинения в поддержке российской спецоперации на Украине.

Саудовский король Салман бен Абдулазиз заявил, что королевство делает все возможное для поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках. Ради этих целей альянс ОПЕК+, который включает в себя ОПЕК и другие ведущие добывающие страны, такие как Россия, устанавливает и поддерживает соответствующие договоренности, отметил он.

Кроме того, согласованное 5 октября снижение целевого уровня нефтедобычи на 2 млн баррелей в день было принято единогласно и базируется на экономических факторах, даже несмотря на ограниченное предложение на нефтяных рынках, сообщил принц Халид бен Салман, саудовский министр обороны и сын короля Салмана.

Того же мнения придерживаются министры некоторых стран ОПЕК+, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Я хотел бы пояснить, что недавнее решение ОПЕК+, одобренное единогласно, имеет исключительно технический характер, без какой-либо политической подоплеки", — говорится в твиттере министра нефти ОАЭ Сухейля Аль-Мазруи.