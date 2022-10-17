МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером умеренно растут на фоне сокращения запасов дистиллятов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Экономисты Bloomberg спрогнозировали рецессию в экономике США

По состоянию на 20.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,5%, до 92,09 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 85,09 доллара.

Трейдеры продолжают следить за сигналами от альянса ОПЕК+. Ранее альянс принял решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября и продлил действие договоренностей до конца будущего года.

Кроме того, на прошедшей неделе в четверг была опубликована статистика по запасам нефти в США. За неделю, завершившуюся 7 октября, они повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона — максимум с конца июля 2021 года. Запасы дистиллятов, в свою очередь, снизились на 4,9 миллиона баррелей и составили 106,1 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось снижение лишь на 2 миллиона баррелей.

"Даже с учетом ожидаемого снижения спроса, мы все еще наблюдаем очень ограниченные поставки дизельного топлива и дистиллятов. Это заставляет покупателей продолжать покупать нефть", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).