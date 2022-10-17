МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в ноябре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 104 тысячи баррелей в день, или на 1,2%, до 9,105 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Нефть умеренно растет на фоне сокращения запасов дистиллятов в США

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 50 тысяч баррелей, до 5,453 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 18 тысяч баррелей в день, до 1,23 миллиона, на Bakken — на 22 тысячи, до 1,19 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на 6 тысяч, до 431 тысячи баррелей в день, на Appalachia вырастет на 2 тысячи — до 122 тысяч, на Niobrara — на 6 тысяч, до 646 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в ноябре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 554 миллиона кубических футов, до 95,085 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в сентябре сократилось по сравнению с августом на 10, до 4 333.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.