МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению, трейдеры оценивают геополитические риски, следует из данных торгов и комментария аналитика. Уганда намерена экспортировать нефть и газ в другие страны через 15 лет

По состоянию на 12.45 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,61%, до 91,06 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 83,98 доллара. Утром нефть, напротив, дорожала — примерно на 0,6%.

"Волатильность остается высокой, поскольку трейдеры, похоже, больше сфокусированы на геополитических и политических рисках, чем на базовых факторах поставок. Трейдеры продолжают противостоять прогнозам слабого спроса, в то время как краткосрочные (прогнозы — ред.) по поставкам продолжают быть дефицитными", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Panmure Gordon Эшли Келти (Ashley Kelty).

Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг баланса спроса и предложения на рынке. С одной стороны, опасения по поводу рецессии влияют на ожидания по спросу. В то же время трейдеры продолжают опасаться дефицитного рынка и недостаточных поставок.