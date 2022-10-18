ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена планирует дальнейшую реализацию нефти из стратегических запасов, чтобы затормозить рост цен на топливо в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. Об этом в понедельник сообщили источники. Аналитики ожидают рост промпроизводства в США в сентябре

Ранее в этом году администрация Байдена объявила о самой крупной продаже нефти из стратегических резервов в истории: США планировали реализовать 180 млн баррелей нефти в течение шести месяцев, начиная с мая. Вероятно, на этой неделе будут высвобождены оставшиеся 14 млн баррелей. В июле и августе продажи нефти из стратегических резервов замедлились из-за государственных праздников и жаркой погоды.

Один из источников также сообщает, что правительство ведет переговоры с нефтяными компаниями о санкционированной конгрессом продаже дополнительных 26 млн баррелей нефти в 2023 финансовом году, который начался 1 октября.

Министерство энергетики США опубликует более детальную информацию о возможном обратном выкупе нефти. Данная мера свидетельствует о намерении Белого дома сдержать рост цен на топливо и оказать поддержку американским добывающим компаниям.

Правительство США выразило намерение покупать нефть у американских компаний до 2025 года, чтобы пополнить стратегические резервы, добавляют источники.

Средняя цена бензина в США в понедельник достигла уровня 3,89 доллара за галлон, что примерно на 20 центов выше уровня месячной давности и на 56 центов превышает показатель аналогичного периода предыдущего года, сообщает Американская ассоциация автомобилистов (ААА). В июне средняя цена галлона бензина в стране достигла рекордного максимума выше 5 долларов.