МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Введение ценового потолка на нефть может только усугубить глобальную нестабильность, пишет Forbes. "Европа протрезвела". В Китае рассказали о смене курса ЕС в отношении США

Отмечается, что на сегодняшний день некоторые страны пока не дали однозначного согласия на ввод ограничений. Скорее всего, они опасаются, что это в большей мере вопрос геополитики.

Издание напомнило, что ОПЕК и союзники решили сократить добычу на два миллиона баррелей, а это может повлечь ценовой скачок, пока Европа вместе с США из последних сил пытаются его сдержать.

Кроме того, американские законодатели вспомнили о законопроекте под названием NOPEC — "Никакой ОПЕК". Однако, по мнению Forbes, любые попытки увеличить поставки путем давления на картель обречены на провал, а цены при этом останутся прежними. К тому же, отмечает издание, есть и другие страны, добывающие энергоносители и не входящие в состав ОПЕК — и попытки скоординировать их работу по добыче нефти также обернуться крахом.

В материале Forbes подчеркивается, что идея Запада установить ценовой потолок лишь ускорит новый виток глобальной нестабильности.

Кроме того, "Газпром" может прекратить поставки природного газа в Европу, если этот лимит будет введен.

"Если в результате подскочат цены на электроэнергию, итог введения ценового потолка окажется полной противоположностью его первоначальной цели", — отмечается в статье. Так что весьма сложно рассматривать этот план в оптимистичном ключе — хотя его сторонники и уверены, что имеют благие намерения.

"Лучший аргумент в пользу этой политики, вероятно, заключается в том, что сделать хоть что-то — это лучше, чем не сделать ничего. Но даже это не гарантировано", — заключается в статье. Трасс извинилась за созданную ею угрозу британской экономике

ЕС 6 октября утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, который предполагает введение потолка цен на российскую нефть, а также торговые ограничительные меры на семь миллиардов евро.

Глава Минфина США Джанет Йеллен в недавнем выступлении заявила о возможности установить ценовой потолок на российскую нефть в районе $60 за баррель. Правда, отметила, что ее слова об ограничениях не следует рассматривать как отражение коллективных решений стран Запада.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые ограничат цены на них.