ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на текущей неделе отправится в Бангкок, где будет представлять Вашингтон на предстоящей встрече глав минфинов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, говорится в распространенном во вторник заявлении американского ведомства. В США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

"Заместитель министра Адейемо примет участие в официальных мероприятиях и двухсторонних встречах, в том числе с министром финансов Аркхом Термпиттайапайситхом на полях министерской встречи АТЭС", — проинформировал минфин США.

Как ожидается, в ходе своей поездки Адейемо продолжит координировать с партнерами Вашингтона в Азии совместные усилия по реагированию на "глобальные экономические вызовы, спровоцированные пандемией COVID-19 и незаконной войной на Украине". В данной связи в минфине отметили, что экономика США "сохраняет устойчивость перед лицом этих вызовов, и заместитель министра финансов Адейемо продолжить работу с партнерами над повышением устойчивости экономик этих стран".

"Помимо этого, он обсудит исторические по характеру санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России в ответ на несправедливую войну на Украине. В ходе встреч со своими коллегами из правительства и деловых кругов замминистра Адейемо объяснит, как введение потолка цен на нефть (РФ) поможет сохранить поток дешевой российской нефти на мировые рынки, в то же время способствуя снижению цен на энергоносители, что прежде всего пойдет на пользу развивающимся экономикам", — указал минфин США.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.