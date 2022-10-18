МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 2%, а стоимость марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов. Forbes раскрыл, чем обернется для Запада ценовой потолок на нефть

По состоянию на 17.22 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,83%, до 89,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,38%, до 82,41 доллара.