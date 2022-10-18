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2022
https://1prime.ru/oil/20221018/838500421.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть падают на 2%, а стоимость марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 17.22 по... ПРАЙМ, 18.10.2022
нефть, энергетика, новости, мир, нефть, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 2%, а стоимость марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 90 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.22 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,83%, до 89,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,38%, до 82,41 доллара.