КАИР, 18 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что спрос на энергоносители к 2045 году увеличится на 23%, заявил во вторник генсек организации Хайсам аль-Гайс. Цены на нефть снизились после ухудшения прогнозов ОПЕК по спросу

"Ожидается, что спрос на энергоносители значительно вырастет к 2045 году до 351 миллиона баррелей в сутки с 258,7 миллионов баррелей в сутки в 2021 году, рост составит 23%", — цитирует аль-Гайса телеканал al-Arabiya. При этом основная доля спроса будет приходиться на нефть, подчеркнул генсек.

Касаясь решения о снижении добычи нефти, аль-Гайс отметил, что участники альянса пришли к единому мнению о необходимости предпринять упреждающие шаги, чтобы не допустить новых кризисов в будущем.

По его словам, нефтяной сектор нуждается в долгосрочной перспективе в инвестициях общим объемом в 12,1 триллиона долларов, в случае их отсутствия ожидаются "потрясения" и нехватка ресурсов.

Аль-Гайс подчеркнул, что сокращение выбросов газов должно идти несколькими параллельными треками.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.