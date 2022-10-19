МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, инвесторы в том числе оценивают риски со стороны предложения этого сырья в свете санкций ЕС по отношению к нефти из России, следует из данных торгов и комментария аналитика. Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегического резерва

По состоянию на 8.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,49%, до 90,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 82,84 доллара.

На нефтяном рынке в среду наблюдает положительная ценовая динамика, поскольку существуют опасения в отношении дальнейших её поставок.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы этого вида сырья в США за неделю по 14 октября упали на 1,27 миллиона баррелей, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 1,55 миллиона.

"Санкции ЕС нанесут ущерб поставкам, и мы также должны учитывать любые ответные меры со стороны России в отношении предложения в свете санкций, и это первый фактор, определяющий цены, а другой — то, как пополняются стратегические запасы нефти", — сказал агентству Блумберг аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Тем временем вдобавок и рынок сам по себе "созрел" для коррекции после того, как днем ранее нефть подешевела на несколько процентов, а стоимость марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель — впервые с 4 октября.