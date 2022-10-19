МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Продажа нефти из стратегического резерва США не станет ключевым фактором на мировом рынке в ближайшее время, так как основная интрига развернется вокруг прогнозируемой рецессии мировой экономики и локальных дефицитов сырья, вызванных эмбарго в ЕС и сокращением добычи странами ОПЕК+, рассказал эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Цены на нефть растут в среду на фоне сокращения запасов нефти в США

Минэнерго США в среду выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, а президент Джо Байден дал указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен, сообщил ранее Белый дом. Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден весной распорядился направить на рынок.

"Ключевая интрига ближайших месяцев заключается в том, какие риски инвесторы воспримут более серьезно: риск торможения мировой экономики и дальнейшего ужесточения политики Федрезерва США или же риски региональных дефицитов сырья, которые могут обостриться из-за эмбарго ЕС на российскую нефть и консерватизма политики квот со стороны ОПЕК+. В этом отношении продажа нефти из стратегического резерва является вторичным для рынка фактором", — считает Родионов.

Эксперт подчеркнул, что на фоне ожидаемой рецессии альянс ОПЕК+ был вынужден пойти на сокращение квот по добыче нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.

Байден назвал это решение разочаровывающим и заявил, что администрация США проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Тем не менее, по словам генсека ОПЕК, такое решение мотивировано не противостоянием одних стран против других, а необходимостью соблюдать баланс на мировом рынке.