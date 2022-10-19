БЕЙРУТ, 19 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия просила ливанские власти выразить поддержку решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, однако из-за вмешательства американских властей итоговое заявление после встречи и.о. премьера Ливана с послом королевства оказалось слишком мягким по тону, сообщили дипломатические источники. Генсек ОПЕК назвал решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи своевременным

В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных демократов выразили разочарование по этому поводу. Власти США обвинили ОПЕК+ в поддержке России.

По данным источников, Саудовская Аравия по дипломатическим каналам потребовала от Ливана добровольно выступить с заявлением о поддержке решения о сокращении добычи. Речь об этом шла и в среду на встрече и.о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати с послом Саудовской Аравии Валидом аль-Бухари.

"Аль-Бухари официально попросил Микати, чтобы правительство Ливана поддержало позицию королевства", — сообщили источники.

По их словам, это первый визит аль-Бухари к и.о. премьера при том, что посол находится в Ливане с апреля.

Согласно заявлению пресс-службы ливанского премьера, стороны "вновь подчеркнули братские отношения между странами" и "обсудили реакции на решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти и последовавшие за ним колебания".

"Микати рассчитывает на мудрость Саудовской Аравии и ее руководства и на ее стержневую роль в стабильности мировой финансовой системы в этот конкретный период, а также подчеркнул необходимость подхода к этому вопросу с экономической и технической точек зрения из-за связи со стабилизацией цен на нефть", — говорится в заявлении по итогам встречи. И.о. премьера отметил, что данный вопрос должен решаться через диалог и сотрудничество в целях мира и процветания в регионе.

"Эр-Рияд надеялся на более четкое в выражении поддержки (решению ОПЕК – ред.) заявление ливанских властей", — пояснили источники.

Однако, по заявлениям источников, в ситуацию вмешалась посол США в Ливане Дороти Шиа.

"Посол США выразила пожелание, чтобы ливанские власти абстрагировались от данной темы, поэтому заявление оказалось дипломатичным и мягким по тону, а не таким, как хотелось саудовской стороне", — пояснили источники.

США с 1996 года выступают в роли посредника в переговорах Израиля и Ливана по демаркации морских границ. Правительство Израиля 12 октября большинством голосов одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, президент Ливана Мишель Аун 13 октября также утвердил соглашение.