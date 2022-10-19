МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедляют рост после публикации статистики по запасам этого вида сырья в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Нефть слабо дорожает при разнонаправленных факторах

По состоянию на 18.49 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14% — до 91,06 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 82,76 доллара. Непосредственно до публикации статистики из США Brent дорожал на 1,41%, WTI — на 1,57%.

Ранее в среду была опубликована статистика по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, до 437,4 миллиона. Аналитики ожидали, что запасы, напротив, вырастут на 1,38 миллиона баррелей. Кроме того, стратегический резерв уменьшился на 3,6 миллиона баррелей — до 405,1 миллиона. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.

Тем не менее, на стоимость "черного золота" продолжают влиять макроэкономические факторы. Инвесторы считают, что Федеральная резервная система (ФРС) будет использовать жесткие монетарные методы для того, чтобы привести высокую инфляцию в США к целевому показателю в 2%. По данным CME Group, 95,1% аналитиков считают, что американский регулятор в ноябре повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Трейдеры опасаются, что агрессивные действия финансовых регуляторов мира могут привести к началу глобальной рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается.

"Мировые запасы (нефти — ред.) остаются ограниченными, но глобальный макроэкономический фон сейчас, вероятно, самый слабый за последнее десятилетие", — цитирует агентство Блумберг команду аналитиков RBC Capital Markets.