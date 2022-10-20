МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг продолжают рост среды, в том числе после заявления президента США Джозефа Байдена о снижении стратегических запасов сырья в стране, следует из данных торгов. Байден заявил, что стратрезерв нефти в США опустошен почти наполовину

По состоянию на 8.12 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,84%, до 93,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,35%, до 85,67 доллара.

На нефтяном рынке в четверг продолжается рост цен. Инвесторы оценивают ряд факторов.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, китайские бюрократы обсуждают, следует ли сократить количество времени, которое люди, прибывающие в страну, должны проводить в обязательном карантине. Это свидетельствует о перспективе ослабления карантинных мер в стране, которые ранее способствовали снижению стоимости нефти, поскольку снижалась потребность в топливе.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления Байдена о том, что стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину.