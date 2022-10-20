КАЗАНЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Нефтедобывающие предприятия Татарстана по итогам года планируют добыть порядка 36 миллионов тонн нефти, заявил президент республики Рустам Минниханов. Нефть дорожает после слов Байдена о снижении ее запасов в США

"По итогам года мы планируем в республике добыть порядка 36 миллионов тонн нефти", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.

В прошлом году в Татарстане было добыто около 34,5 миллиона тонн нефти, таким образом, нефтедобыча в текущем году может возрасти на 4%.

Минниханов напомнил, что нефтегазохимический комплекс — это основа экономики Татарстана, и поблагодарил компанию "Татнефть", которая системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти. "Это пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании", — отметил он. Кроме того, существенный вклад в добычу вносят малые нефтяные компании, решение об их создании было принято 25 лет назад. По словам Минниханова, за этот период доля малых компаний в добыче нефти в республике выросла до 20% с 3%.

По информации главы республики, большая работа для увеличения первичных мощностей приема и переработки нефти проводится на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко". В текущем году планируется ввести четыре новые установки. Стабильно также работает нефтекомплекс "ТАИФ-НК".

"Все это позволяет нам выйти на уровень переработки сырья по республике до 23 миллионов тонн", — резюмировал Минниханов.