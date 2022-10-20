МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Почти 96% оборудования "Транснефти" уже замещено на российское, компания стремится достичь показателя в 97%, сообщил вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. "Транснефть" заявила о высоком риске санкций против энергосектора России

"В рамках "Транснефти" у нас серьезный потенциал по импортозамещению. Около 95,7% основного оборудования технологического блока замещено на отечественное. Это очень большой результат. Все деньги тратим сейчас на отечественное", — сказал Бадалов в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике, отметив, что данная цифра колеблется. Компания стремится к уровню 97% российского оборудования, уточнил он РИА Новости.

Говоря об импортозамещении, Бадалов предложил дать возможность компаниям совместно с Минэнерго определять реальные приоритеты по вложению средств "в конкретные типы программного обеспечения, которые являются наиболее критичными, исходя из непрерывности и безопасности деятельности компаний".

"Обращение: через Минэнерго определить перечень ключевых направлений, куда мы потратим тарифные деньги по импортозамещению, и закрепить их", — отметил Бадалов.

С аналогичным предложением на комитете Госдумы выступил также первый заместитель гендиректора — главный инженер "Россетей" Андрей Майоров. Суть его предложений в том, чтобы этапы импортозамещения проходили через ранжирование и приоритизацию на уровне профильных отраслевых федеральных органов исполнительной власти.