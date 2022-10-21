МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость американской нефти марки WTI может опуститься к уровню, при котором США станет закупать сырье в свой стратегический резерв, в начале 2023 года, но ключевую роль все равно будет играть состояние мировой экономики, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Нефть дорожает после слов Байдена о снижении ее запасов в США

Стратегический нефтяной резерв США на данный момент заполнен примерно наполовину. По данным минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 14 октября, он уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года. При этом в Белом доме сказали, что закупаться нефть в резерв будет при цене сорта WTI в 67-72 доллара за баррель.

"Таких уровней нефть может достигнуть уже в конце этого — начале следующего года, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, что поставит под удар долгосрочные перспективы глобального спроса на сырье", — полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

С ним согласен еще один собеседник агентства, управляющий партнер Kept Антон Усов. "Считаю, что в связи с вероятной рецессией в мировой экономике такую цену нельзя исключить уже в первом квартале следующего года", — сказал аналитик.

Цены на нефть WTI в 60-70 долларов за баррель наблюдались в конце прошлого года, напомнил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Учитывая, что сейчас марка стоит порядка 85 долларов, она должна подешеветь примерно на 20%.

"Что маловероятно при отсутствии, например, очередной вспышки ковидных или иных ограничений, резкого падения мировой экономики. Но надо учитывать, мы говорим о цене нефти американской, и на нее также может повлиять намеренное снижение цены со стороны правительства (например, посредством запрета экспорта нефти из США)", — считает эксперт.

Минэнерго США планировало в среду выставить на продажу 15 миллионов баррелей нефти из резерва, тем самым завершив санкционированные весной интервенции в объеме 180 миллионов баррелей, сообщал ранее президент США Джо Байден. Вместе с тем Белый дом заявлял, что страна должна быть готова к проведению зимой новых значительных высвобождений.