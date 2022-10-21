Эксперты: стоимость нефти WTI может снизиться до цены закупки в резерв США
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость американской нефти марки WTI может опуститься к уровню, при котором США станет закупать сырье в свой стратегический резерв, в начале 2023 года, но ключевую роль все равно будет играть состояние мировой экономики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Стратегический нефтяной резерв США на данный момент заполнен примерно наполовину. По данным минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 14 октября, он уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года. При этом в Белом доме сказали, что закупаться нефть в резерв будет при цене сорта WTI в 67-72 доллара за баррель.
"Таких уровней нефть может достигнуть уже в конце этого — начале следующего года, если ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, что поставит под удар долгосрочные перспективы глобального спроса на сырье", — полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
С ним согласен еще один собеседник агентства, управляющий партнер Kept Антон Усов. "Считаю, что в связи с вероятной рецессией в мировой экономике такую цену нельзя исключить уже в первом квартале следующего года", — сказал аналитик.
Цены на нефть WTI в 60-70 долларов за баррель наблюдались в конце прошлого года, напомнил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Учитывая, что сейчас марка стоит порядка 85 долларов, она должна подешеветь примерно на 20%.
"Что маловероятно при отсутствии, например, очередной вспышки ковидных или иных ограничений, резкого падения мировой экономики. Но надо учитывать, мы говорим о цене нефти американской, и на нее также может повлиять намеренное снижение цены со стороны правительства (например, посредством запрета экспорта нефти из США)", — считает эксперт.
Минэнерго США планировало в среду выставить на продажу 15 миллионов баррелей нефти из резерва, тем самым завершив санкционированные весной интервенции в объеме 180 миллионов баррелей, сообщал ранее президент США Джо Байден. Вместе с тем Белый дом заявлял, что страна должна быть готова к проведению зимой новых значительных высвобождений.
https://1prime.ru/oil/20221021/838535784.html