МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько растут в условиях ограниченного предложения, при этом потенциал этого роста в условиях ожиданий глобальной экономической рецессии невелик, следует из данных торгов и комментария аналитика. Нефть дешевеет на новостях из Китая и ожиданиях по спросу

По состоянию на 7.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,63%, до 92,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,69%, до 85,09 доллара.

Нефтяные котировки поднимаются в ходе торгов, в то время как инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка. Основное внимание трейдеров сосредоточено вокруг рисков глобальной рецессии, что будет негативно для спроса на нефть. Этим и объясняется такой вялый рост.

"В то время как предложение нефти явно остаётся ограниченными, ключевой фактор для нефтяных цен может по-прежнему вращаться вокруг нарастающих рисков в отношении роста мировой экономики. В целом потенциал для увеличения цен на нефть может оставаться ограниченным", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Цзюнь Жун Ип (Jun Rong Yeap).

Позднее в пятницу также буду опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 октября их число выросло на восемь — до 610 агрегатов.