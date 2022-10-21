МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Угрозы США Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+ недопустимы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы видим, как одна страна встает и угрожает Саудовской Аравии. Такое поведение недопустимо", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в Мерсине.
Страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией решили сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Такая мера вызвала недовольство американской администрации, требовавшей увеличения добычи "черного золота".
https://1prime.ru/oil/20221021/838539546.html
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