МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Угрозы США Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+ недопустимы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Источник сообщил, что Эр-Рияд ждал от Бейрута более четкой поддержки ОПЕК+

"Мы видим, как одна страна встает и угрожает Саудовской Аравии. Такое поведение недопустимо", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в Мерсине.

Страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией решили сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Такая мера вызвала недовольство американской администрации, требовавшей увеличения добычи "черного золота".