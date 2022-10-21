ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Власти США до 25 октября будут принимать заявки от желающих принять участие в аукционе по продаже нефти из стратегических резервов, а к 1 ноября определят покупателей, сообщает министерство энергетики страны. Турция сможет закупать российскую нефть без западного финансирования

Поставки нефти победителям аукциона начнутся 1 декабря и продлятся до конца года.

В среду министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.

Эксперты скептически смотрят на решение Вашингтона распечатать резервы. Как заявил РИА Новости представитель Американского совета по разведке и добыче (AXPC), использование сырой нефти из стратегических запасов является краткосрочной мерой, которая не может решить основополагающие проблемы, ведущие к росту издержек.

По мнению представителя совета, властям США надо сосредоточиться на долгосрочных политиках по увеличению внутреннего предложения на рынке, не полагаясь на стратегические запасы, объем которых до проведения последнего аукциона оценивался примерно в 400 миллионов баррелей, уже находясь на минимуме с 1984 года.

По данным американского Минэнерго, до этого нефть из стратрезервов, которые начали формироваться в 1975 году на случай перебоев в поставках на внутреннем или мировом рынках, продавалась с аукциона трижды — в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 2005 году после катастрофических последствий урагана "Катрина" и в 2011 году во время войны в Ливии.