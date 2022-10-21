МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не спешит с прогнозами по срокам ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале в Черном море, работы еще не начаты, в процессе подготовки существуют ограничения, связанные с погодой, сообщили журналистам в компании. КТК возобновит работу на полную мощность после 25 октября

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. Минэнерго Казахстана заявляло, что ожидает завершения ремонта в конце октября. В частности, ранее в пятницу министр Болат Акчулаков сказал, что на полную мощность проект выйдет после 25 октября.

"КТК комментирует только фактическое начало ремонтных работ по замене танков плавучести ВПУ. В настоящее время судно их проведения прибыло в акваторию морского терминала КТК, но мы не спешим с прогнозами, которые могут не сбыться", — сообщили в пресс-службе компании.

"Ремонтные работы не начаты, осуществляется подготовка к их проведению, существуют ограничения. Сегодня объявлено, к примеру, штормовое предупреждение и некоторые подготовительные и инспекционные операции были приостановлены", — добавили в КТК.