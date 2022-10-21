МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Председатели правительств стран ЕАЭС подписали акт о подготовке проекта договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках союза. Страны ЕАЭС договорились по налогообложению при онлайн-продажах

В нем содержатся, в том числе, единые правила доступа к услугам по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по системам, расположенным на территориях государств-членов ЕАЭС.

Также подписан акт об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС и о проведении эксперимента по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта между территориями Киргизии, Казахстана и РФ с применением электронных навигационных пломб.

Среди других подписанных документов: акты о ситуации по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, о ходе подготовки Технического задания на разработку единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами ЕАЭС, о проекте решения Евразийского межправительственного совета "Об утверждении Целевой программы развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза до 2027 года".

Главы правительств также подписали соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

Помимо этого подписаны акты о функционировании Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2021 году, о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС в 2021 году и о Дорожной карте Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки.