Ирак намерен сотрудничать с Россией в разработке нефтяных месторождений
Ирак рассчитывает на участие России в тендерах по разработке своих месторождений
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БАГДАД, 21 окт — ПРАЙМ. Глава технического департамента министерства нефти Ирака Али Хаммуд заявил, что рассчитывает на участие российских компаний в тендерах по разработке иракских нефтяных месторождений.
"Будут новые раунды тендеров по еще не разведанным нефтяным блокам. Я рассчитываю, что российские компании внесут свой вклад на этом направлении", — сообщил Хаммуд, комментируя вопрос о перспективах российско-иракского нефтяного сотрудничества.
По словам Хаммуда, первичная добыча на нефтяном месторождении Эриду в Ираке, разрабатываемом совместно с энергоконцерном "Лукойл", начнется в 2025 году, а производственная мощность может составить около 200 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20221021/838544087.html
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