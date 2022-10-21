БАГДАД, 21 окт — ПРАЙМ. Глава технического департамента министерства нефти Ирака Али Хаммуд заявил, что рассчитывает на участие российских компаний в тендерах по разработке иракских нефтяных месторождений. Турция сможет закупать российскую нефть без западного финансирования

"Будут новые раунды тендеров по еще не разведанным нефтяным блокам. Я рассчитываю, что российские компании внесут свой вклад на этом направлении", — сообщил Хаммуд, комментируя вопрос о перспективах российско-иракского нефтяного сотрудничества.

По словам Хаммуда, первичная добыча на нефтяном месторождении Эриду в Ираке, разрабатываемом совместно с энергоконцерном "Лукойл", начнется в 2025 году, а производственная мощность может составить около 200 тысяч баррелей в сутки.