МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в пятницу торгуются неровно, недавно продемонстрировав укрепление на надеждах на усиление спроса в Китае и ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+. Это нивелировало опасение относительно негативных последствий повышений процентных ставок для перспектив мирового спроса на топливо и мировой экономики в целом. Нефть дешевеет на опасениях за спрос

Федеральная резервная система (ФРС) США в попытке затормозить инфляцию ослабляет экономику страны, но стоимость краткосрочных заимствований продолжит расти. Об этом в четверг заявил президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер, и его комментарии негативно отразились на котировках нефти.

Однако отказ ЕС от российской нефти, который вступит в силу 5 декабря, а также решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день оказывают поддержку ценам на нефть.

Около 14.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1 доллар, или на 1,1%, до 93,38 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,14 доллара, или 1,4%, до 85,65 доллара за баррель.

"По всей видимости, мы наблюдаем формирование нового торгового диапазона после сильной волатильности, причиной которой стало влияние многочисленных факторов, в том числе ухудшение оценок перспектив мировой экономики и решение ОПЕК+ о существенном сокращении добычи", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

Котировки Brent, которые в марте приблизились к историческому максимуму 147 долларов, нацелены завершить неделю с повышением почти на 2%. Котировки WTI, вероятно, останутся почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы. По итогам прошлой недели оба сорта нефти снизились в цене.

США выступили с критикой решения ОПЕК+ о сокращении добычи, однако министр энергетики Саудовской Аравии в пятницу заявил, что альянс действует правильно, чтобы обеспечить стабильность нефтяного рынка.

В четверг цены на нефть получили поддержку после сообщения Bloomberg News о том, что Пекин рассматривает возможность сокращения периода карантина для прибывающих из-за рубежа граждан с 10 до 7 дней. Официального подтверждения этой информации не поступало.

"Первая реакция рынка (на слухи касательно КНР) дает понять, чего нам ждать (от цен) в случае дальнейшего ослабления карантинных ограничений", — отметил Стивен Бреннок из PVM, комментируя рост цен в четверг после обнародования новостей.

Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти в мире, в этом году придерживается строгих карантинных ограничений, которые оказывают давление на деловую и экономическую активность, а также спрос на топливо.