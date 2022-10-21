КАИР, 21 окт — ПРАЙМ. Два взрыва прогремели в пятницу в нефтеотгрузочном порту йеменской провинции Хадрамаут, сообщил источник в местных органах власти. СМИ: США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью

"Причиной двух взрывов по нефтеотгрузочном порту Аль-Даба, который расположен в 15 километрах к востоку от города Мукалла, административного центра провинции Хадрамаут, по предварительным данным, стала атака беспилотника", — рассказал источник.

Он добавил, что взрывы произошли в момент захода в порт нефтяного танкера для перевозки двух миллионов баррелей сырой нефти, добытой на месторождении Масила к западу от Хадрамута.

Взрывы в порту на востоке Йемена, который контролируется поддерживаемыми ОАЭ силами, произошли после того, как правящая на севере Йемена группировка хуситов "Ансар Алла" предупредила нефтяные компании, действующие в провинциях под контролем правительством Йемена, о необходимости прекратить добычу и экспорт во избежание ударов по их инфраструктуре на фоне прекратившего действовать перемирия. Хуситы отказались продлить перемирие, которое соблюдалось в стране полгода до начала октября, из-за отказа противостоящего им правительства Йемена начать выплаты госслужащим на севере Йемена из получаемых властями доходов от продажи нефти.