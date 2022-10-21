МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. "Русал" не контролируется никаким подсанкционным юридическим или физическим лицом, в том числе бизнесменом Олегом Дерипаской, кроме того, компании не известно, чтобы с ее стороны производились закупки нефти из Венесуэлы, прокомментировали в "Русале" сообщение Минюста США. "Русал" намерен собрать заявки на новые облигации в юанях, сообщил источник

В среду американский Минюст сообщил, что США предъявили пяти гражданам РФ и двум венесуэльским нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. "Русал" уточняет, что ему известно об обвинительном заключении, полученным минюстом в отношении нескольких лиц и компаний в связи с предполагаемым участием в сделках. Компания подчеркивает, что "Русалу" обвинения не предъявлены, и имя компании в заключении не упоминается.

Тем не менее, отмечает "Русал", в заключении минюста речь идет о "российской алюминиевой компании", которая находилась под санкциями США с апреля 2018 года по январь 2019 года. "Русал", подчеркивает компания, информирован о сообщениях СМИ, в которых "Русал" идентифицируется как "алюминиевая компания"

"Насколько известно "Русалу", компания не участвовала ни в каких закупках нефти у Венесуэлы, о которых говорится в обвинительном заключении. "Русал" обязуется соблюдать все применимые законы и правила, включая законы о санкциях и экспортном контроле", — говорится в релизе. Компания уточняет, что проводит тщательное расследование относительно этих утверждений.

"Русал" отвергает утверждение в пресс-релизе Министерства юстиции о том, что упоминаемая в нем "Российская алюминиевая компания" "контролируется олигархом, находящимся под санкциями". Это утверждение ложно. "Русал" не контролируется каким-либо физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями", — утверждается в релизе.

"Русал" был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, а исключен — в январе 2019, когда американский Минфин вывел из-под санкций "Эн+ Груп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибирэнерго" после того, как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,5% и перестал управлять компанией через совет директоров. При этом Дерипаска все еще включен в санкционный список США.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ Груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.