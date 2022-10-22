МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Западным странам следует пересмотреть политику санкций в отношении России, поскольку вводимые ограничения не снижают, а только повышают доходы Москвы, пишет австралийское издание The Conversation. США хотят установить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель

Издание утверждает, что экономические ограничения приводят к росту цен на энергоресурсы и скачкам инфляции по всему миру. И хотя заявленная цель санкций, включая введение ценового "потолка" на нефть, заключается в ослаблении способности Москвы вести СВО, на деле вводимые ограничения "увеличивают доходы России, а не уменьшают их", считают авторы публикации.

Подчеркивается, что антироссийские санкции оказывают сдерживающее влияние на важный международный источник энергии, критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит энергии, и при этом повышают инфляцию.

Подытоживая, авторы The Conversation предупреждают, что с учетом роли России в поставках энергоносителей, мировая экономика вскоре может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения.