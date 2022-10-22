МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Объем нефтедобычи планируется нарастить на месторождении Бадра в Ираке совместно с российской "Газпромнефтью", заявил РИА Новости директор департамента в министерстве нефти Ирака Али Алвард. Ирак планирует обеспечить полную переработку попутного нефтяного газа

"Это старый контракт, "Газпромнефть" продолжает работать по этому контракту. Есть планы по увеличению выработки нефти на этом месторождении", — сказал представитель иракского министерства, отвечая на вопрос о сотрудничестве с российской компанией по месторождению Бадра.

Ранее министр нефти Ирака Ихсан Исмаил заявил РИА Новости, что Багдад хочет подписать контракт с российской "Газпромнефтью" об улучшении условий разработки месторождения Бадра.

"Газпромнефть" в Ираке ведет деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане — на проектах Гармиан (месторождение Саркала) и Шакал.