В Ираке заявили о планах увеличить добычу нефти вместе с "Газпромнефтью"
В Ираке заявили о планах нарастить добычу нефти на месторождении Бадра совместно с "Газпромнефтью"
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Объем нефтедобычи планируется нарастить на месторождении Бадра в Ираке совместно с российской "Газпромнефтью", заявил РИА Новости директор департамента в министерстве нефти Ирака Али Алвард.
"Это старый контракт, "Газпромнефть" продолжает работать по этому контракту. Есть планы по увеличению выработки нефти на этом месторождении", — сказал представитель иракского министерства, отвечая на вопрос о сотрудничестве с российской компанией по месторождению Бадра.
Ранее министр нефти Ирака Ихсан Исмаил заявил РИА Новости, что Багдад хочет подписать контракт с российской "Газпромнефтью" об улучшении условий разработки месторождения Бадра.
"Газпромнефть" в Ираке ведет деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане — на проектах Гармиан (месторождение Саркала) и Шакал.
https://1prime.ru/oil/20221022/838550475.html
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