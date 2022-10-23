МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса поприветствовал решение Саудовской Аравии и стран-членов ОПЕК стабилизировать цены на нефтяном рынке. СМИ: Qatar Energy и Shell стали партнерами по расширению производства СПГ

"Президент Рамафоса поприветствовал решение Королевства Саудовская Аравия и других стран ОПЕК сфокусироваться на стабилизации цены в вопросах управления нефтедобычей", — говорится в сообщении на сайте канцелярии президента.

Отмечается, что рост цен на нефть провоцирует повышение цен на топливо в Южной Африке, что оказывает давление на малый бизнес, потребителей и домохозяйства.

В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.