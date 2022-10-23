ВАШИНГТОН, 23 окт — ПРАЙМ. Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором, который способен поколебать рынки, утверждает советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн. В ЮАР положительно оценили решение ОПЕК по добыче нефти

Картель на состоявшейся в начале октября встрече принял решение снизить производство на два миллиона баррелей в сутки, проигнорировав призывы США этого не делать.

"Они говорят: "Ну, на самом деле мы не будем сокращать на два миллиона. Мы сократим всего на 900 (тысяч)". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 (тысяч). Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК", — сказал Хохштейн в интервью телеканалу CBS.

Президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию в лоббировании "разочаровывающего" решения ОПЕК+ и пригрозил ей пересмотром отношений.

Хохштейн отметил сохраняющуюся тенденцию к снижению мировых цен на нефть. "Когда я был здесь в июле, баррель стоил 120 долларов… Сегодня мы имеем 85 долларов", — сказал он.

МИД Саудовской Аравии ранее выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.