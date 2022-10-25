МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Проблемы между Саудовской Аравией и США раздуваются СМИ, страны смогут решить свои разногласия, считает гендиректор американского инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. СМИ: Саудовская Аравия запустила инициативу по глобальным цепочкам поставок

Ранее сообщалось, что Вашингтон обвинил Эр-Рияд в проведении энергетической политики в пользу Москвы после того, как участники соглашения ОПЕК+ 5 октября решили сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Сделка была продлена до конца 2023 года. Президент США Джо Байден высказался за пересмотр отношений двух стран. Однако власти королевства опровергли выводы США. По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии, в решении ОПЕК+ нет политической подоплеки, оно носит исключительно экономический характер.

"Саудовская Аравия и США были союзниками на протяжении 70 лет. Я не могу представить себе союзников, у которых не было бы проблем… Я могу представить, как они это решают. Проблемы больше существуют в СМИ, чем на самом деле", — сказал Даймон на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.

В свою очередь Министр инвестиций Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, в свою очередь, назвал напряженность в отношениях между двумя странами размолвкой, от которой обе стороны оправятся.

В то же время управляющий Государственным инвестиционным фондом (PIF) королевства Ясир ар-Румайян указал, что государства должны как инвестировать в свое развитие, так и выбирать правильных союзников.