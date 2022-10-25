МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут, следует из данных торгов. Рынки ожидают публикации статистики по запасам этого вида сырья в США. США хотят установить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель

По состоянию на 18.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,37%, до 91,55 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 84,95 доллара.

В среду 26 октября в 17.30 по московскому времени управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,2 миллиона баррелей.

"Нефтяные рынки ожидают завтрашнего отчета по запасам, чтобы определить направление движения цен, учитывая относительно узкий торговый диапазон в последние дни", — сказала агентству Блумберг руководитель отдела энергетических исследований в Alerian VettaFi Стейси Моррис (Stacey Morris).

На прошлой неделе министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.