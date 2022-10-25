МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи в рамках министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили взаимодействие по поставкам нефти и нефтепродуктов, а также подготовку к заседанию межправительственной комиссии двух стран, сообщило Минэнерго РФ. Путин отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта в России

"Стороны рассмотрели вопросы подготовки к заседанию межправительственной комиссии Россия – Иран, а также вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере, в том числе по поставкам нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении Минэнерго по итогам встречи Шульгинова и Оуджи.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в октябре говорил, что Россия и Иран прорабатывают маршруты и механизмы реализации своповых поставок нефти и газа. По его словам, соглашение о своповых операциях с Ираном на первом этапе может охватить 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубометров газа.

Также Шульгинов и Оуджи обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству между "Газпромом" и Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC). На встрече они также затронули вопросы взаимодействия в электроэнергетике, в том числу по участию российских компаний в строительстве ряда объектов электрогенерации в Иране.

"Продолжается работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана. Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта", – сказал Шульгинов.

Министры также обменялись мнениями об идее формирования Большого Каспийского энергокольца и иранском предложении создать комитеты прикаспийских государств по сотрудничеству в сфере нефти и газа, а также электроэнергетики.