МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Введение ценового ограничения на российскую нефть приведет к неопределенности на мировом рынке "черного золота", заявил глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Нассер. Один и без нефти: Байдену перестали помогать даже свои

"Много неопределенности появится на рынке нефти, российская нефть переместится из Европы в Азию, что окажет влияние на рынок", — сказал он в ходе заседания на шестом саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет антироссийских санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.