МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Введение ценового ограничения на российскую нефть приведет к неопределенности на мировом рынке "черного золота", заявил глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Нассер.
"Много неопределенности появится на рынке нефти, российская нефть переместится из Европы в Азию, что окажет влияние на рынок", — сказал он в ходе заседания на шестом саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде.
Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет антироссийских санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.
https://1prime.ru/oil/20221026/838592822.html
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