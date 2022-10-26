МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, котировки колеблются в отсутствие каких-либо значимых сигналов, следует из данных торгов. В Saudi Aramco рассказали о последствиях введения потолка цен на нефть

По состоянию на 13.55 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,05%, до 91,79 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 85,61 доллара.

Днем стоимость нефти перешла к росту, хотя утром цены снижались на ожиданиях информации о коммерческих запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,2 миллиона баррелей.