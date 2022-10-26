МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду колебались между ростом и снижением, но затем стабилизировались. Рост запасов нефти в хранилищах США на прошлой неделе превзошел ожидания, согласно данным Американского института нефти (API), но опасения относительно сокращения добычи и ослабление доллара США обеспечивали котировкам поддержку. Цены на нефть вновь перешли к росту после утреннего снижения

По состоянию на 10.45 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12 центов, или на 0,1%, до 93,64 доллара за баррель. Аналогичные контракты на нефть WTI прибавили 37 центов, или 0,4%, до 85,69 доллара за баррель.

Снижение доллара США сделало нефть более доступной для держателей других валют.

Рост запасов в США усилил беспокойство относительно рецессии мировой экономики, которая повлечет за собой слабость спроса. Данные Китая по импорту нефти наглядно продемонстрировали торможение темпов спроса на нефть.

Глава Международного энергетического агентства же предупредил о начале "первого глобального энергетического кризиса" на фоне ограниченной добычи, и это поддержало котировки.

Европейское эмбарго в отношении российской нефти и нефтепродуктов только усилит неопределенность на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер, выступая на конференции в Эр-Рияде.