МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны "Большой семерки", не сработает без участия развивающихся экономик, прогнозирует Всемирный банк. В Saudi Aramco рассказали о последствиях введения потолка цен на нефть

"Предлагаемый G7 предел цен на российскую нефть может повлиять на приток топлива из РФ, но этот механизм не проверен и для достижения целей потребует участия крупных развивающихся рынков и экономик", — сказано в октябрьском отчете организации.

Согласно документу, высвобождение США нефти из стратегического резерва может поставить запасы ресурса под угрозу оказаться на очень низком уровне.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что из стратегического резерва распродана уже половина нефти.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.