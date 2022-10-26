Коммерческие запасы нефти в США за неделю значительно увеличились
Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,6 миллиона баррелей
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября, увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 439,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1 миллион баррелей.
https://1prime.ru/oil/20221026/838598474.html
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