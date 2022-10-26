МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября, увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 439,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Цены на нефть падают в ожидании статистики запасов в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1 миллион баррелей.