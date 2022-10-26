МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускоряют рост до 2-3%, следует из данных торгов. Рынки реагируют на публикацию статистики по запасам этого вида сырья в США. Цены на нефть стабилизировались после колебаний в среду

По состоянию на 18.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,16%, до 93,72 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,92%, до 87,81 доллара. Непосредственно до публикации статистики обе марки росли более слабыми темпами, Brent торговалась на уровне 92,7 доллара за баррель, WTI — 86,7 доллара.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 октября, увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 439,9 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали снижения лишь на 0,8 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в США уменьшился на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года.

Ранее министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.