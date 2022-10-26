ДОХА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировая нефтяная отрасль находится в стадии реорганизации, в то же время Россия смогла за счет скидок поставить свое "черное золото" на различные рынки, полагает главный исполнительный директор саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин ан-Насер. Россия и Иран обсудили вопросы поставок нефти

"Мировой рынок нефти уже приспосабливается к санкциям против России, при этом Москва перенаправляет потоки сырой нефти из Европы в Азию, а другие производители делают наоборот. Потоки направляются в Азию, хотя это занимает больше времени, а нефть, которая раньше шла в Азию, теперь направляется в Европу и другие части мира. Происходит реорганизация", — сказал он во время участия в саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде, который транслировался на сайте форума.

"России удалось за счет соответствующих скидок разместить свою нефть на разных рынках", — добавил он. Кроме того, по его мнению, скидки, которые использует Россия при продаже нефти, помогают ей преодолеть трудности, связанные со страхованием и услугами по доставке нефти. "Есть вопросы логистики и проблемы, связанные со страхованием… но это решается соответствующими скидками", — полагает ан-Нассер.

Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала продаваться со скидками. Например, по данным РИА Новости, в июле дисконт держался на уровне 32-35 долларов за баррель.

В РЭА Минэнерго в сентябре говорили, что дисконт на Urals за последние два месяца упал вдвое, с 40 до 20 долларов за баррель, благодаря подешевевшему фрахту и альтернативным потребителям российского сырья. А в начале октября источник, знакомый с данными, на которые опирается Минфин РФ, рассказал РИА Новости, что скидка на Urals в Европе колебалась в сентябре от 18 до 22,5 доллара за баррель.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.