МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в сентябре снизилась на 1,9% по сравнению с августом — до 44,2 миллиона тонн, при этом среднесуточная в баррелях увеличилась на 1,5% — до 10,8 миллиона, всего же за 9 месяцев показатель составил 398 миллионов тонн, что на 2,8% больше, чем было годом ранее, следует из данных Росстата. Глава Saudi Aramco: Россия за счет скидок поставила нефть на мировые рынки

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в сентябре 2022 года выросла по сравнению с сентябрем 2021 года на 0,6%, составив 44,2 миллиона тонн. По сравнению с августом 2022 года она снизилась на 1,9%. За девять месяцев 2022 года ее добыто 398 миллиона тонн, что на 2,8% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в сентябре составила около 10,8 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в августе была на уровне 10,64 миллиона. Таким образом, в отчетном месяце она увеличилась на 160 тысяч баррелей в сутки, или на 1,5%.

При этом нефти без газового конденсата добыто 40,7 миллиона тонн, что меньше показателя сентября 2021 года на 0,5%, а августа 2022 года — на 3,3%, уточняет Росстат. В среднесуточном выражении в баррелях показатель составил 9,81 миллиона (используя коэффициент 7,23 для нефти).

В рамках соглашения ОПЕК+ целевой уровень добычи для РФ в августе был 11,030 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия, вероятно, не добыла в отчетном месяце 1,22 миллиона баррелей в сутки, чтобы полностью выбрать всю квоту. Всемирный банк назвал условие действия потолка цен на российскую нефть

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, альянс пытался выйти из сокращений, несколько месяцев подряд увеличивая квоту. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре — перешел к сокращению на этот же объем, вернувшись к августовским параметрам. В ноябре-декабре альянс намерен снизить квоту на два миллиона баррелей в сутки.

При этом, как считают эксперты, опрошенные РИА Новости, сокращение квоты вряд ли повлияет на физические объемы добычи нефти, так как многие страны и так отставали от графика увеличения добычи. Что касается подсчетов ОПЕК+, то Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика альянса основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.