МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Намибия рассмотрит вступление в ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Мэгги Шино. В ЮАР положительно оценили решение ОПЕК по добыче нефти

Вступление в ОПЕК "будет одним из вариантов, которые Намибия рассмотрит", если обнаруженные у побережья страны месторождения нефти окажутся достаточно крупными для коммерческой разработки, пишет агентство Блумберг со ссылкой на Шино.

Ранее глава нефтегазовой компании QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что его компания хочет ускорить разработку двух нефтяных месторождений (Venus X1 и Graff — ред.), которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале этого года.

QatarEnergy владеет 30% акций совместного предприятия по разработке месторождения Venus X1, оператору месторождения TotalEnergies принадлежит 40% акций, Impact Oil and Gas — 20%, а государственной компании Намибии Namcor — 10%. На месторождении Graff Shell и QatarEnergy владеют 45% акций, а Namcor владеет оставшимися 10%.

Ввод в эксплуатацию этих месторождений может сделать Намибию, южную соседку Анголы, которая является членом ОПЕК, еще одним производителем нефти на африканском атлантическом побережье.

Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года.