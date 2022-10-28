Мировые цены на нефть продолжают снижаться после трехдневного роста на торгах в пятницу
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают снижаться после роста в течение предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,53%, до 94,54 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 88,34 доллара за баррель. Утром стоимость фьючерсов на нефть обеих марок снижалась примерно на 1%.
В пятницу днем цены на нефть продолжают снижаться после заметного роста на протяжении трех дней. Со вторника по четверг включительно цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,14%, декабрьских фьючерсов на WTI — на 4,67%.
"На нефтяном рынке все успокоилось", — сказал агентству Блумберг глава экономического отдела Julius Baer Group Ltd. в Цюрихе Норберт Рюкер (Norbert Ruecker). "Рынок готовится к объявленному сокращению добычи нефтяными странами, опасается более широкого экономического спада и прислушивается к геополитическому шуму, включая европейское нефтяное эмбарго и идею западного мира о потолке цены на нефть", — заключил эксперт.
Также инвесторы ожидают данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы в пятницу. За неделю по 21 октября их число выросло на две — до 612 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20221028/838627217.html