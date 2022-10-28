МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают снижаться после роста в течение предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов. Центробанк понизил прогноз цены нефти марки Urals до 78 долларов за баррель

По состоянию на 13.38 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,53%, до 94,54 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 88,34 доллара за баррель. Утром стоимость фьючерсов на нефть обеих марок снижалась примерно на 1%.

В пятницу днем цены на нефть продолжают снижаться после заметного роста на протяжении трех дней. Со вторника по четверг включительно цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,14%, декабрьских фьючерсов на WTI — на 4,67%.

"На нефтяном рынке все успокоилось", — сказал агентству Блумберг глава экономического отдела Julius Baer Group Ltd. в Цюрихе Норберт Рюкер (Norbert Ruecker). "Рынок готовится к объявленному сокращению добычи нефтяными странами, опасается более широкого экономического спада и прислушивается к геополитическому шуму, включая европейское нефтяное эмбарго и идею западного мира о потолке цены на нефть", — заключил эксперт.

Также инвесторы ожидают данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы в пятницу. За неделю по 21 октября их число выросло на две — до 612 агрегатов.