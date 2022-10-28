2022-10-28T16:39:19+03:00
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2022
https://1prime.ru/oil/20221028/838631620.html
WSJ: США не введут потолок цен на нефть до выборов в Конгресс
Нефть
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США не будут вводить лимит цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, передает Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники... ПРАЙМ, 28.10.2022
нефть, энергетика, новости, сша, потолок цен на нефть, выборы в сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. США не будут вводить лимит цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, передает Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.
"Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября", — сообщает издание.
Отмечается, что финальные условия по ограничениям отсутствуют, поскольку на нефтяном рынке ожидается волатильность в связи с установкой лимитов на покупку российского "черного золота" с 5 декабря.
Ранее в четверг Bloomberg передавал, ссылаясь на источник, что администрация президента США Джо Байдена намерена смягчить условия применения ограничений.