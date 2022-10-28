МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. США не будут вводить лимит цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, передает Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники. Ушли в минус. Европа готовится мерзнуть, когда газ в США отдают бесплатно

"Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября", — сообщает издание.

Отмечается, что финальные условия по ограничениям отсутствуют, поскольку на нефтяном рынке ожидается волатильность в связи с установкой лимитов на покупку российского "черного золота" с 5 декабря.

Ранее в четверг Bloomberg передавал, ссылаясь на источник, что администрация президента США Джо Байдена намерена смягчить условия применения ограничений.