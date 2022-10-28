МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются примерно на 2%, рынки реагируют на укрепление доллара и новые коронавирусные ограничения в Китае, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Цены на нефть продолжили падение на фоне ужесточения карантина в Китае

По состоянию на 20.42 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,86%, до 93,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,94%, до 87,35 доллара.

Тем не менее, с понедельника цены на нефть показывают рост на 2-3%. Позитивной динамике котировок "черного золота" в основном способствовала статистика по запасам нефти в США, из которой стало известно, что запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения лишь на 0,8 миллиона баррелей. В то же время стратегический резерв нефти в США уменьшился на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей, что является минимумом с мая 1984 года.

Кроме того, инвесторы обращали внимание на статистику по ВВП США в третьем квартале. Согласно первой оценке, показатель вырос на 2,6% в пересчете на год, хотя аналитики ожидали роста показателя лишь на 2,4%. Так, рынки ослабили опасения по поводу начала глобальной рецессии, которая могла бы стать причиной снижения спроса на нефть.

Сейчас на торги влияют валютные котировки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,27%, до 110,89 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

Также ранее на этой неделе стало известно, что в городе Ухань в центральной части Китая из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября вводится карантин. Коронавирусные ограничения в Китае негативно влияют на нефтяные котировки, так как способствуют замедлению экономики и снижению спроса на топливо.

"Нефть снова дешевеет на фоне укрепления доллара США и новостях о новом коронавирусном карантине в Китае", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 октября их число снизилось на две — до 610 агрегатов.