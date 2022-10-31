МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов в США будет расти до 2030 года, после чего снизится к 2045 году до 17,2 миллиона баррелей в сутки, что будет более чем на 0,5 миллиона баррелей меньше уровня 2021 года, говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO). Байдену больше не на кого надеться: как теперь США пополнят запасы нефти

"В целом в долгосрочной перспективе ожидается умеренное снижение (добычи — ред.) общего объема жидких углеводородов в США с 17,8 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до 17,2 миллиона баррелей в сутки в 2045 году, или на 0,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Так, по подсчетам ОПЕК, к 2025 году ожидается рост добычи в США до 21,3 миллиона баррелей в сутки, на том же уровне она будет держаться и в 2030 году. Повышение предложения связывается с увеличением числа буровых установок в стране и сохранением низких цен на скважинах, что будет способствовать продолжению инвестиций. Однако к 2035 году предложение жидких углеводородов в стране упадет до 19,9 миллиона, к 2040 году опустится до 18,5 миллиона, а к 2045 году достигнет 17,2 миллиона баррелей в сутки.

Согласно WOO, с 2021 по 2045 год добыча сланцевой нефти в США опустится с 7,3 миллиона баррелей до 6,9 миллиона баррелей в сутки, при этом пиком станет 2030 год, когда уровень предложения составит 10,3 миллиона баррелей в сутки. Снизится также и добыча на зрелых традиционных месторождениях.

В то же время сильнее всего вырастет добыча широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) — с 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до 6,9 миллиона в 2045 году, а также производство биотоплива — с 1,1 миллиона до 1,4 миллиона баррелей в сутки за тот же период.

Предложение жидких углеводородов в США испытало самый большой спад во время пандемии COVID-19, напоминает ОПЕК, с тех пор его уровень постепенно восстанавливается. По ожиданиям организации, страна сможет восстановить допандемийный уровень добычи во второй половине 2022 года.