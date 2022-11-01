КАИР, 1 ноя — ПРАЙМ. Доходы Ирака от экспорта нефти в октябре составили около 9,26миллиарда долларов, тем самым прервав череду летних снижений, следует из опубликованных во вторник данных министерства нефти страны. Нефть российской марки Urals в октябре выросла до 70,62 доллара за баррель

"Согласно предварительной статистике иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), совокупный объем экспорта сырой нефти в октябре составил 104 миллиона 831 тысячу 120 баррелей, доходы — 9,258 миллиарда долларов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы миннефти.

Согласно релизу, средняя цена на нефть за отчетный период превысила 88,3 доллара за баррель, среднесуточный объем экспорта — 3,38 миллиона баррелей.

Экспорт нефти в мае текущего года принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — 11,477 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 112,19 доллара. Но с мая по сентябрь месячные показатели доходов фиксировали постепенное снижение, упав до 8,8 миллиарда долларов при объеме экспорта на уровне 98,7 миллиона баррелей.