КАИР, 1 ноя — ПРАЙМ. Доходы Ирака от экспорта нефти в октябре составили около 9,26миллиарда долларов, тем самым прервав череду летних снижений, следует из опубликованных во вторник данных министерства нефти страны.
"Согласно предварительной статистике иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), совокупный объем экспорта сырой нефти в октябре составил 104 миллиона 831 тысячу 120 баррелей, доходы — 9,258 миллиарда долларов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы миннефти.
Согласно релизу, средняя цена на нефть за отчетный период превысила 88,3 доллара за баррель, среднесуточный объем экспорта — 3,38 миллиона баррелей.
Экспорт нефти в мае текущего года принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — 11,477 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 112,19 доллара. Но с мая по сентябрь месячные показатели доходов фиксировали постепенное снижение, упав до 8,8 миллиарда долларов при объеме экспорта на уровне 98,7 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20221101/838672735.html
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