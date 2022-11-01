ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в октябре составила 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Нефть российской марки Urals в октябре выросла до 70,62 доллара за баррель

"9,9 (миллиона баррелей в сутки)", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в октябре.

В кулуарах РЭН в середине октября Новак заявлял, что добыча нефти в России стабильна, в октябре ожидается в объеме 9,9 миллиона баррелей в сутки. По его словам, в ноябре она ожидается также стабильно на этом уровне — 9,9 миллиона, а в декабре возможны корректировки из-за санкций Евросоюза, которые вступят в силу 5 декабря.

Добыча нефти в России по итогам текущего года ожидается в объеме 525-530 миллионов тонн, также говорил в октябре Новак. Это чуть выше, чем в прошлом году, когда добыча составила 524 миллиона тонн.