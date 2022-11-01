ОМСК, 1 ноя — ПРАЙМ. Омский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" начал передавать данные экомониторинга в Росприроднадзор в режиме онлайн, сообщила пресс-служба предприятия. Новак назвал объем добычи нефти в России в октябре

Круглосуточная передача данных экомониторинга началась на Омском НПЗ в 2022 году. На предприятии действует автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ). Процесс передачи данных с АСМВ проработан совместно с Росприроднадзором.

"В соответствии с соглашением между "Газпром нефтью", Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ первым в регионе реализовал автоматизированную систему мониторинга воздуха. Сегодня система охватывает пять производственных установок предприятия. Всю полученную информацию АСМВ передает напрямую в природоохранные ведомства. До конца 2024 года Омский НПЗ планирует масштабировать технологию АСМВ на основных производственных объектах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это позволит на 80% повысить скорость инспекций, снизить расходы на организацию проверок, экономить время и обеспечивать прозрачность работы завода.

По словам министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова, такие системы необходимо внедрить и на других промышленных объектах в Омске и области. До конца 2024 года Омский НПЗ планирует внедрить технологию автоматизированного экомониторинга на основных производственных объектах.

Создание автоматизированной системы мониторинга включено в план федерального проекта "Чистый воздух". АСМВ, созданная на Омском НПЗ, станет прототипом для выработки отраслевых стандартов и создания комплексной системы мониторинга в рамках нацпроекта "Экология".