ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Возможное снятие США ограничений на импорт нефти из Венесуэлы может привести к снижению инвестиций в американскую нефтяную отрасль, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. Эксперт оценил решение Байдена расходовать нефть из стратегических запасов

"Это (возможное снятие ограничений — ред.) посылает сигнал американским компаниям не инвестировать сюда (в США). Это просто глупо", — сказал он.

"В краткосрочной перспективе это приведет к снижению нефтяных цен, но в то же время в долгосрочном периоде это приведет к ухудшению ситуации", — добавил Ситтон.

Эксперт объясняет, что с точки зрения США Венесуэла остается страной, нарушающей права человека, а снятие ограничений на импорт нефти из латиноамериканской страны может быть воспринято как "финансирование авторитарного коммунистического режима".

При этом Ситтон отметил, что с технической точки зрения импорт венесуэльской нефти является обоснованным и позволит компенсировать потери американского рынка от прекращения закупок российских углеводородов.

"Это имеет смысл, потому что венесуэльская нефть — довольно хорошее замещение для США той нефти, которую мы покупали в России. Это тяжелая сырая нефть, которую наши переработчики смешивают, и мы покупали много тяжелой российской нефти", — уточнил эксперт.

В начале октября газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США обсуждает с руководством Венесуэлы смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти. В частности, речь шла о Chevron. Таким образом, появится возможность поставлять нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы. Американские чиновники считают, что сделка может сорваться, но, даже если сделка состоится, в краткосрочной перспективе на рынок будет поставлено лишь ограниченное количество новой нефти.